Статистика

В Ингушетии индекс потребительских цен в январе составил чуть более 100%

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Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетия в январе текущего года по отношению к декабрю 2022 года составил 100,44%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные товары индекс увеличился на 0,7%, непродовольственные также на 0,4%. На услуги оказываемых населению, он снизился на 1,2%.

В январе по отношению к декабрю прошлого года индекс потребительских цен составил 100,4%, в том числе: на продовольственные товары – 100,7%, непродовольственные – 100,4% и услуги – 99,8 процента.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в первый месяц этого года составила 5721,08 рублей. Увеличение по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%.

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