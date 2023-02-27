В Ингушетии индекс промышленного производства в январе вырос на 5%

По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» — 89,5 %, «Обрабатывающие производства» — 107,2 %.

Также «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 78%, а «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 130,4%.