Статистика

В Ингушетии индекс промышленного производства в январе вырос на 5%

0

Индекс промышленного производства в первом месяце текущего года по сравнению с январем 2022-го составил 105, 3%, сообщает Северо-Кавказстат.

По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» — 89,5 %, «Обрабатывающие производства» — 107,2 %.

Также «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 78%, а «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 130,4%.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии внедрят региональный социальный стандарт
Работы представительниц Ингушетии получили высокую оценку на конкурсе национальных головных уборов
Глава Ингушетии в Адыгее принимает участие в мероприятиях по развитию образования
Ингушские дети стали участниками всероссийской акции «Широкая Масленица»
В музее ИЗО Ингушетии прошел «Музейный час» с Якубом Патиевым
Подозреваемого в ранении односельчанина во время ссоры нашли спустя восемь лет в Ингушетии
Коллектив ингушского ансамбля «Магас» работает над новой хореографической постановкой
В Ингушетии 1 марта 2023 года будет проведена комплексная проверка системы оповещения населения
Ветераны и сотрудники МВД по Ингушетии провели встречи с учащимися ряда школ
В селе Яндаре Ингушетии прошел республиканский турнир по всестилевому карате
В январе 2022 года в Ингушетии инфляция продолжила замедляться

Главное

Яндекс.Метрика

 