ДТП

В Ингушетии иномарка врезалась в грузовик и загорелась

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На 588 километре ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Троицкое Сунженского района Toyota Сamry столкнулась с Mercedes-Benz Sprinter, в результате два автомобиля загорелись. Пострадал один человек, сообщили газете «Ингушетия» в четверг, 19 октября, ГУ МЧС по региону.

«Столкнулись два автомобиля марки Toyota Camry и Mercedes-Benz Sprinter. В результате аварии пострадал водитель Toyota Camry», — рассказал собеседник.По его словам, пострадавший доставлен в Сунженскую центральную больницу.В ведомстве опровергли информацию в соцсетях, что спасатели приехали без воды.«Сообщение о происшествии поступило в 17:51, а в 18:00 пожарная машина уже прибыла на место и начала тушить пожар. Огонь удалось потушить в 18:08, и на видео видна пена. Откуда берутся такие домыслы непонятно» , - добавил собеседникСобеседник отметил, что пожарный автомобиль приезжает всегда с полной цистерной, каждая из которых вмещает от 2,5 до 8 тонн воды. Как правило, на место выезжают несколько пожарных расчетов. Поэтому, когда одна цистерна опустошается, пожарные переключаются на другие машины.

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