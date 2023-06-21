В Ингушетии иностранца осудили на 9 лет за покушение на сбыт героина

Установлено, что злоумышленник, действуя в группе лиц, согласно отведенной ему роли, в июне прошлого года приехал из Москвы в регион и приобрел около 100 граммов героина. На арендуемой квартире он расфасовал наркотики в 300 свертков, для последующего сбыта в более мелких партиях.

В городе Назрани фигурант успел сделать четыре «закладки», отправляя координаты с указанием их местонахождения сообщнику, посредством обмена информацией через мессенджер в сети «Интернет». На пятом тайнике он был задержан правоохранителями с поличным, героин из ранее сделанных «закладок» был изъят.

Магасский районный суд назначил иностранному гражданину наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.