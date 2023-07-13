Наркотики

В Ингушетии иностранец получил 10 лет колонии за попытку сбыть героин

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В Ингушетии 24-летний гражданин иностранного государства признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что злоумышленник, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в ноябре 2020 года, незаконно приобрел партию героина, расфасованного в 9 свертках, общей массой 7 граммов.

27 ноября того же года иностранец в Назрани разместил часть наркотиков в пяти тайниках. После чего через социальную сеть «Интернет» направил неустановленному сообщнику информацию о местах нахождения «закладок», тот в свою очередь должен был переслать эти сведения потенциальным покупателям. В тот же день мужчина был задержан правоохранителями с поличным, а героин изъят.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил фигуранта к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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