Попрошайничество

В Ингушетии иностранец получил условный срок за вовлечение дочери в попрошайничество

0

В Ингушетии рассмотрено уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина иностранного государства, который обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, мужчина в феврале-июне 2022 года, в общественных местах города Малгобека систематически вовлекал свою 8-летнюю дочь в занятие попрошайничеством. Тем самым он подрывал нравственное и психофизическое развитие несовершеннолетней.

Малгобекский городской суд, с учетом признания своей вины, наличия на иждивении 4 несовершеннолетних детей, назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 100 семей мобилизованных в Ингушетии получили продуктовые наборы
Мэр столицы Ингушетии поблагодарил всех, кто способствовал выделению городу 80 млн рублей
Сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии навестили детей с ОВЗ
В Ингушетии угонщик автомобиля попал в ДТП
Жителю Ингушетии дали 1,5 года за незаконную добычу золота на 5 млн рублей
В Малгобекском районе Ингушетии прошли новогодние мероприятия для детей
Житель Ингушетии перевел дистанционному мошеннику 159 тыс. рублей
Правоохранители Ингушетии изъяли более 6 граммов героина
В Сунженском районе Ингушетии прошли праздничные новогодние мероприятия
Крупный порыв на водопроводе устраняют в городе Назрани Ингушетии
В городе Назрани Ингушетии прошел благотворительный показ новогодней сказки

Главное

Яндекс.Метрика

 