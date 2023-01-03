В Ингушетии иностранец получил условный срок за вовлечение дочери в попрошайничество
В Ингушетии рассмотрено уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина иностранного государства, который обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, мужчина в феврале-июне 2022 года, в общественных местах города Малгобека систематически вовлекал свою 8-летнюю дочь в занятие попрошайничеством. Тем самым он подрывал нравственное и психофизическое развитие несовершеннолетней.
Малгобекский городской суд, с учетом признания своей вины, наличия на иждивении 4 несовершеннолетних детей, назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.