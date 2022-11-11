В Ингушетии иностранка отделалась условным сроком за вовлечение дочери в попрошайничество

Установлено, что женщина, в апреле 2022 года, возле магазина «Парус» города Карабулака заставляла свою 4-летнюю дочь выпрашивать у посторонних лиц денежные средства и другие материальные ценности. Тем самым она подрывала нравственное и психофизическое развитие несовершеннолетней.

Карабулакский районный суд, с учетом признания своей вины, наличия на ее иждивении двоих несовершеннолетних детей, назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.