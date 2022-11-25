В Ингушетии иностранка отработает 200 часов за оскорбление полицейских
В Ингушетии 36-летняя гражданка иностранного государства отработает 200 часов за оскорбление представителей власти, при исполнении ими своих должностных обязанностей.
Судом установлено, что женщина в феврале текущего года в сельском поселении Плиево Назрановского района, в присутствии своих несовершеннолетних детей занималась попрошайничеством.
На законные требования правоохранителей прекратить противоправные действия, она стала публично оскорблять. При этом, высказывалась в их адрес нецензурной бранью в присутствии гражданских лиц.
Мировой судья судебного участка номер 10 республики признал ее виновной в совершении инкриминируемого деяния, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.