Приговор

В Ингушетии иностранка получила три года тюрьмы за хранение наркотиков

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34-летняя гражданка сопредельного государства осуждена в Ингушетии к лишению свободы за незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Судом установлено, что женщина, в апреле 2021 года, незаконно приобрела в городе Москве, а затем хранила при себе без цели сбыта наркотическое средство — героин, массой 16,35 грамма. В последующем она перевезла наркотики на такси в кармане своей куртки на территорию Республики Ингушетия», — отметили в надзорном ведомстве.

Наркотическое средство у нее было обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскного мероприятий.

Приговором Магасского районного суда, с учетом позиции государственного обвинителя, иностранка признана виновной и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима

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