В Ингушетии иностранку осудили за использование поддельного свидетельства

Установлено, что женщина, в январе текущего года незаконно приобрела подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания, которое впоследствии предоставила при обращении в медицинское учреждение города Сунжи.

С учетом всех обстоятельств по делу, позиции государственного обвинителя и наличия на ее иждивении трех малолетних детей, Сунженским районный суд назначил подсудимой наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.