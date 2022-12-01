Прокуратура

В Ингушетии иностранку осудили за использование поддельного свидетельства

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В Ингушетии 35-летняя гражданка иностранного государства отделалась условным сроком за приобретение и использование заведомо поддельного официального документа.

Установлено, что женщина, в январе текущего года незаконно приобрела подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания, которое впоследствии предоставила при обращении в медицинское учреждение города Сунжи.

С учетом всех обстоятельств по делу, позиции государственного обвинителя и наличия на ее иждивении трех малолетних детей, Сунженским районный суд назначил подсудимой наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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