В Ингушетии инвесторам предоставляли объекты в нарушение закона без гарантии поддержки государства

«Так, согласно требованиям федерального законодательства об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капиталовложений, государство гарантирует предпринимателю независимо от форм собственности обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности. Стабильность для инвестора, осуществляющего инвестиционный проект, условий и режима гарантируется в течение срока окупаемости проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установлено, что отдельные положения Закона Ингушетии «Об инвестиционной деятельности в республике» противоречат федеральному законодательству.

«В нарушение указанных требований федерального законодательства, в республиканском законе содержится положение о том, что организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты на общую сумму от 20 млн рублей до 700 млн рублей, свидетельство выдается на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет. Кроме того, в случае принятия Главой республики, Народным собранием и правительством республики нормативных актов, содержащих нормы, ухудшающие положение инвесторов и условия их хозяйствования, соответствующие нормы этих актов применяются в отношении инвестора, уже осуществляющего инвестиционную деятельность, только по истечении трех лет с момента вступления их в силу», — пояснили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор республики вынес протест на Закон Республики Ингушетия «Об инвестиционной деятельности в Республике Ингушетия» с требованием о приведении его в соответствие с федеральным законодательством.

По результатам его рассмотрения Народным собранием Ингушетии в закон внесены соответствующие изменения.