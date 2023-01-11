Экономика

В Ингушетии инвесторам вернут затраты на строительство АГНКС

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В 2023 году инвесторам в Ингушетии компенсируют часть затрат на строительство газозаправочных станций по программе развития заправочной инфраструктуры компримированного природного газа, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Организациям и ИП, занимающимся в регионе инвестированием в строительство газозаправочных станций для транспортных средств, будет компенсирована часть расходов на строительство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году для инвесторов уже была оказана подобная господдержка из средств федерального и республиканского бюджетов.

«Газозаправочные станции сегодня востребованы, у автомобилистов растет спрос на альтернативное топливо, а газ — сегодня дешевле, чем бензин. Поэтому будем строить в республике еще ряд таких объектов и, таким образом, расширять сеть газозаправочных станций для удобства людей», — заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя планы по развитию заправочной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что правительство России в 2023-2025 годах выделит регионам 6 млрд рублей на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (КПГ).

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