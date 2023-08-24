В Ингушетии ищут мужчину, обстрелявшего автомобиль сводного брата
В ингушском Карабулаке мужчина обстрелял из травматического пистолета машину, в которой находился его сводный брат. Пострадавший с ранением госпитализирован, поиски преступника продолжаются, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«Вечером 23 августа текущего года в Карабулаке на улице Кирова неустановленное лицо, придвигавшееся на BMW, обстреляло автомобиль ВАЗ-21114. Мужчина получил проникающее ранение в область правой кисти и доставлен в Сунженскую ЦРБ», — рассказал собеседник.
По его словам, предположительно, 3-4 выстрела из травматического пистолета произвел сводный брат пострадавшего, после чего скрылся с места происшествия.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка. Поиски преступника продолжаются.