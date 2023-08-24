В Ингушетии ищут мужчину, обстрелявшего автомобиль сводного брата

«Вечером 23 августа текущего года в Карабулаке на улице Кирова неустановленное лицо, придвигавшееся на BMW, обстреляло автомобиль ВАЗ-21114. Мужчина получил проникающее ранение в область правой кисти и доставлен в Сунженскую ЦРБ», — рассказал собеседник.

По его словам, предположительно, 3-4 выстрела из травматического пистолета произвел сводный брат пострадавшего, после чего скрылся с места происшествия.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка. Поиски преступника продолжаются.