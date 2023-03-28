Обстрел

В Ингушетии ищут неизвестных, ранивших полицейского при обстреле поста

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Полиция выясняет обстоятельства инцидента в районе сельского поселения Кантышево, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«Около полуночи накануне неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост «Волга-14», расположенный возле села Кантышево Назрановского района», — сказал представитель полиции.

По его данным, в результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей. Он получил ранение в ногу. Жизни полицейского ничего не угрожает.

Правоохранители принимают необходимые меры к установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к этому деянию.

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