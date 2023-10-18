В Ингушетии ищут незаконно спилившего семь деревьев породы бук

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Правоохранители разыскивают злоумышленника, спилившего семь деревьев породы бук на окраине сельского поселения Чемульга Сунженского района, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«В сельском поселении Чемульга неизвестный незаконно срубил деревья, предположительно, породы бук в количестве семи штук», — рассказал собеседник.

По его словам, в действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений).

По данному факту проводится проверка.

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