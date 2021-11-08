В Ингушетии ищут пенсионера, зарезавшего своего соседа в ходе ссоры из-за шума трактора
Житель сельского поселения Нестеровское погиб в результате ножевого ранения в ходе бытового конфликта, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
бы«По имеющейся предварительной информации, вечером 7 ноября между 70-летним мужчиной и его соседом произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт. В результате инцидента пенсионер нанес оппоненту ножевое ранение, от которых тот скончался», — рассказал источник.
По его словам, причиной ссоры между мужчинами мог послужить шум трактора, который не понравился пенсионеру. После убийства тракториста подозреваемый скрылся с места преступления.
Ранее беглец привлекался к ответственности за убийство.
Сейчас правоохранители ведут розыск пенсионера. Преступление расследуют в рамках уголовного дела по ч. 1 ст.105 УК РФ.