В Ингушетии ищут пенсионера, зарезавшего своего соседа в ходе ссоры из-за шума трактора

бы«По имеющейся предварительной информации, вечером 7 ноября между 70-летним мужчиной и его соседом произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт. В результате инцидента пенсионер нанес оппоненту ножевое ранение, от которых тот скончался», — рассказал источник.

По его словам, причиной ссоры между мужчинами мог послужить шум трактора, который не понравился пенсионеру. После убийства тракториста подозреваемый скрылся с места преступления.

Ранее беглец привлекался к ответственности за убийство.

Сейчас правоохранители ведут розыск пенсионера. Преступление расследуют в рамках уголовного дела по ч. 1 ст.105 УК РФ.