В Ингушетии ищут подозреваемых в планировании терактов

«Правоохранительными органами разыскиваются без вести пропавшие уроженцы города Малгобека Республики Ингушетия Гандалоев Рамазан Умарбекович 2001 года рождения, Гандалоев Малик Умарбекович 2000 года рождения и уроженец города Махачкалы Республики Дагестан Гаммадов Арсен Бадаевич 1999 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что имеются обоснованные подозрения в том, что эти лица планируют совершение преступлений террористической направленности.

Жителей Ингушетии просят при наличии информацией об их местонахождении сообщить в правоохранительные органы. Анонимность гарантируется.

Телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28.

Телефон доверия УФСБ России по республике: 8 (8734) 22-06-60.

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54.

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99.