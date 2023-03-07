В Ингушетии ищут подозреваемых в планировании терактов
Правоохранительные органы Ингушетии ведут розыск трех человек, которых подозревают в планировании террористических актов на территории республики, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
«Правоохранительными органами разыскиваются без вести пропавшие уроженцы города Малгобека Республики Ингушетия Гандалоев Рамазан Умарбекович 2001 года рождения, Гандалоев Малик Умарбекович 2000 года рождения и уроженец города Махачкалы Республики Дагестан Гаммадов Арсен Бадаевич 1999 года рождения», — сказано в пресс-релизе.
Отмечается, что имеются обоснованные подозрения в том, что эти лица планируют совершение преступлений террористической направленности.
Жителей Ингушетии просят при наличии информацией об их местонахождении сообщить в правоохранительные органы. Анонимность гарантируется.
Телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28.
Телефон доверия УФСБ России по республике: 8 (8734) 22-06-60.
Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54.
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99.