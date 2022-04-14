В Ингушетии ищут пропавшую школьницу

«Следственными органами разыскивается несовершеннолетняя Манкиева Залина Казбековна 2006 года рождения. По имеющейся информации, 13 апреля она направилась на учебу в школу № 18, расположенную в Альтиевском административном округе Назрани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в днем она ушла из школы вместе с подругой, после чего уехала в неизвестном направлении на маршрутной «Газели».

«Затем Манкиева посредством мессенджера «ватсап» выходила на связь со своей подругой и по настоящее время о ее местонахождении ничего не известно», — добавили в СК.

Девочка при себе имела мобильный телефон, паспорт гражданина РФ, спортивную сумку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в следственное управление по телефонам 8 (8734) 55-02-21, моб. 8-928-733-03-02, 8 (8734) 55-04-67, 123 или (8734) 55-03-05, либо полиция 02 (моб. 102).