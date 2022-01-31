В Ингушетии ищут виновного в поджоге сухостоя близ древнего святилища на горе Мят-Лоам

«Отделом МВД РИ по Джейрахскому району ведётся работа по установлению личности виновника пожара на горе Мят-Лоам (Столовая гора) недалеко от древнего святилища Мят-Сели, для последующего составления протокола об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

В администрации Джейрахского района отметили, что значительную помощь в тушении пожара оказали местные жители.

«Выражаем благодарность местным жителям и всем экстренным службам, которые оказали помощь в тушении пожара. Обращаем внимание всех жителей и гостей Джейрахского района на то, что сжигать сухостой запрещено законодательно. С убедительной просьбой обращаемся к жителям: не поджигайте сухую траву, не допускайте возгорания травы вблизи жилых домов и построек», — говорится в обращении администрации.

Отметим, Столовая гора (Мят-Лоам) находится в Джейрахском районе Ингушетии на границе с Северной Осетией и имеет высоту 3003 метра над уровнем моря. Гора издревле считалась притягательным и священным местом для всего ингушского народа, проживающего у ее подножия.