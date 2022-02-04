В Ингушетии из аварийного жилья переселят 83 человека в рамках нацпроекта

«Существенных успехов удалось добиться и по программе «Жилье и городская среда», нацеленной на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Целевых показателей, установленных на 2022 год для субъекта, диктующих необходимость расселения 83 жителей из 19 жилых помещений общей жилой площадью 794,44 кв. м, также планируется достигнуть и перевыполнить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе уже расселено 260 человек из 53 жилых помещений общей площадью 2452 кв. м, тем самым проект реализован на 119%.

Ранее сообщалось, власти Ингушетии намерены досрочно, в течение двух лет, завершить реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Речь идет о республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2019-2024 годах», которая была утверждена в рамках нацпроекта.