Нацпроекты

В Ингушетии из аварийного жилья переселят 83 человека в рамках нацпроекта

0

Власти Ингушетии в 2022 году по программе «Жилье и городская среда» намерены переселить 83 человека из 19 аварийных помещений, сообщает пресс-служба Минстроя региона.

«Существенных успехов удалось добиться и по программе «Жилье и городская среда», нацеленной на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Целевых показателей, установленных на 2022 год для субъекта, диктующих необходимость расселения 83 жителей из 19 жилых помещений общей жилой площадью 794,44 кв. м, также планируется достигнуть и перевыполнить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе уже расселено 260 человек из 53 жилых помещений общей площадью 2452 кв. м, тем самым проект реализован на 119%.
Ранее сообщалось, власти Ингушетии намерены досрочно, в течение двух лет, завершить реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Речь идет о республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2019-2024 годах», которая была утверждена в рамках нацпроекта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии два медработника украли 70 тыс. рублей из фонда медстрахования
В МВД Ингушетии сообщили о задержании причастных к нападению на общественного деятеля республики
Юнармейцы Ингушетии начали сбор информации об участниках ВОВ для внесения в электронную Книгу Памяти
Жители Ингушетии стали фигурантами дела о прохождении обучения для террористической деятельности
Жителей столицы Ингушетии приглашают на выставку Розы Хамхоевой «Здесь оживают сказочные сны»
Минздрав Ингушетии возглавил экс-главврач детской больницы
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии готовятся к персональной выставке Алихана Майриева
Ингушетия перевыполнила план по переселению граждан из аварийного жилья в 2021 году
Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новым краеведческим изданием Хасана Балаева
В национальной библиотеке Ингушетии прошел мемориальный вечер, посвященный жертвам Холокоста
В сельском поселении Кантышево Ингушетии прошла выставка детских творческих работ «В чем секрет этой башни старинной?»

Главное

Яндекс.Метрика

 