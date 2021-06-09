В Ингушетии из-за ливней на реках ожидается подъем уровня воды и сход сели в горах

«Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение.

«Просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112», — добавили в МЧС.

Действует телефон доверия Главного управления МЧС региону 8 (8734) 55-99-99.