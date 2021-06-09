Информация

В Ингушетии из-за ливней на реках ожидается подъем уровня воды и сход сели в горах

0

В Ингушетии до конца суток 9 июня, а также в течение суток 10, 12 июня местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. На реках ожидается подъем уровня воды, а в горах сход сели малого объема, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

«Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение.

«Просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112», — добавили в МЧС.

Действует телефон доверия Главного управления МЧС региону 8 (8734) 55-99-99.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Форекс-торговля: ключевые параметры
Почтовые отделения Ингушетии изменят график работы в связи с праздником — Днем России
Безопасная покупка недвижимости: как проверить квартиру
Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в донорской акции
Власти Ингушетии помогли местным жителям восстановить дома, пострадавшие недавно от урагана
Минэкономразвития Ингушетии уличили в не информировании предпринимателей о господдержке
Председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии провел встречу с реабилитантами центра «Наследие»
Сбер провёл в Назрани экологическую акцию в рамках Зелёного Марафона
В Ингушетии впервые пройдет фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика»
Банк России выявил в южных регионах страны 112 организаций с признаками нелегальной деятельности
Ремонтные работы в Ингушском ТЮЗе проводятся без нарушения установленных сроков

Главное

Яндекс.Метрика

 