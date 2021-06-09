В Ингушетии из-за ливней на реках ожидается подъем уровня воды и сход сели в горах
В Ингушетии до конца суток 9 июня, а также в течение суток 10, 12 июня местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. На реках ожидается подъем уровня воды, а в горах сход сели малого объема, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.
«Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за гидрологической обстановкой ведется непрерывное наблюдение.
«Просьба к жителям максимально исключить пребывание на улице. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. При обнаружении пострадавших и завалов деревьев на проезжую часть сообщите по телефону «112», — добавили в МЧС.
Действует телефон доверия Главного управления МЧС региону 8 (8734) 55-99-99.