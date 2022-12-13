Бокс

В Ингушетии избрали нового президента федерации бокса республики

0

Рашид Кодзоев избран новым президентом Федерации бокса республики, об этом сообщили в Минспорта региона.

Отмечается, что Рашид Кодзоев родился 18 марта 1991 года в селе Куртат (Гадаборшево) Пригородного района, является боксёром-профессионалом, выступающим в тяжелой весовой категории. Тренироваться начал в 2005 году в селе Дачное (Яндиево) под руководством Магомеда Чахкиева.

Новый президент является мастером спорта России по боксу. В 2007 году выиграл первенство России среди юношей, двукратный чемпион России, многократный чемпион СКФО и других турниров.

Профессиональный показатель: 8-1. В 2020 году по версии WBC вошёл в топ-10 рейтинга.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
С начала года не допущен въезд в Россию более 1 тыс. лиц причастных к терроризму — НАК
Жители трех микрорайонов столицы Ингушетии останутся без воды
В городе Карабулаке Ингушетии провели антикоррупционный урок для старшеклассников
Директор ИнгНИИ выступит на съезде учителей родных языков народов России
Более 14 МВт мощности выдали энергетики новым потребителям в Ингушетии
Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам в 2023 году
Представитель Ингушетии принял участие в патриотическом форуме в Санкт-Петербурге
Мэрия города Малгобека Ингушетии переедет в собственное здание в 2023 году
Благодарностью Президента России поощрен руководитель ЦУР Ингушетии
В селе Инарки Ингушетии школьникам рассказали о героях Отечества
В МКЖР Ингушетии пройдет выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Джабраилу Холохоеву

Главное

Яндекс.Метрика

 