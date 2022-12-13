В Ингушетии избрали нового президента федерации бокса республики

Отмечается, что Рашид Кодзоев родился 18 марта 1991 года в селе Куртат (Гадаборшево) Пригородного района, является боксёром-профессионалом, выступающим в тяжелой весовой категории. Тренироваться начал в 2005 году в селе Дачное (Яндиево) под руководством Магомеда Чахкиева.

Новый президент является мастером спорта России по боксу. В 2007 году выиграл первенство России среди юношей, двукратный чемпион России, многократный чемпион СКФО и других турниров.

Профессиональный показатель: 8-1. В 2020 году по версии WBC вошёл в топ-10 рейтинга.