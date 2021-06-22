В Ингушетии издадут буклет о мастерах декоративно-прикладного искусства

В красочном буклете будут собраны имена всех мастеров народных промыслов республики и их уникальные работы. Главной особенностью этого проекта является то, что в буклет войдут имена не только именитых ремесленников, но и педагогов декоративно-прикладного искусства, работающих в домах культуры Ингушетии и обучающих мастерству юное поколение.

«В наше время творческий подход, ручной труд и его экологическая ценность особенно интересны и востребованы обществом. Поэтому во всех ДК открыты кружки бисероплетения, оригами, вышивки и вязания. Под бдительным взором строгих наставников взрослые и дети обучаются скульптуре малых форм и ковроделию. Во всех направления ДПИ появляются новые звездочки, которые продолжают славные традиции народного творчества. Этим людям и будет посвящен наш буклет, который будет представлен также в электронном виде на нашем сайте», — рассказала художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова.

По ее словам, буклет даст возможность больше узнать об ингушских умельцах, а также будет полезным пособием на уроках краеведения и в работе по воспитанию патриотизма, развитию нравственно-эстетических чувств и в пропаганде народного творчества.