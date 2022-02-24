В Ингушетии издан третий сборник в рамках проекта устной истории «Я — очевидец»

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В Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии к 78-ой годовщине депортации ингушей и чеченцев поступил сигнальный тираж третьего по счету сборника воспоминаний в рамках проекта устной истории «Я — очевидец».

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры, в сборник вошли 22 свидетельства очевидцев тех страшных лет. В книге опубликованы воспоминания Азиевой Совдат Казбековны, Аушевой Лейлы Ахмедовны, Бекботовой Анастасии Мухтаровны, Бекова Алихана Ужаховича, Газгиреевой Маулотхан Раасовны, Гулиевой Кейпы Эльбертовны, Евкурова Эльберда Эльбузаровича, Зариевой Розы Джараповны, Котиева Магомеда Султановича, Куштова Саварбека Лорсовича, Мамергова Халима Медиевича, Мархиевой Зейнап Идрисовны, Матиева Хусена Хусеновича, Мурзабекова Али Абукаровича, Муталиевой Лемки Османовны, Осмиевой Тамары Умат-Гиреевны, Саговой Марии Тугановны, Ужахова Салимхана Мехтиевича, Хашагульгова Мухарбека Магометовича, Цечоева Магомеда Гойтемировича, Яндиева Мухамеда Магомедовича, Яндиевой Ханифы Махмудовны.

Работники мемориального комплекса выражают признательность всем, кто помогает им в реализации проекта «Я — очевидец».

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