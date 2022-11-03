В Ингушетии к 4 годам тюрьмы приговорили жителя Дагестана за хранение «мефедрона»

Судом установлено, что мужчина, в июле этого года, хранил при себе для личного употребления около 50 граммов наркотического средства «мефедрон». Он был задержан правоохранителями с поличным в столице республики.

Приговором Магасского районного суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.