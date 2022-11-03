Наркотики

В Ингушетии к 4 годам тюрьмы приговорили жителя Дагестана за хранение «мефедрона»

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Прокуратурой города Магаса Ингушетии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Дагестана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судом установлено, что мужчина, в июле этого года, хранил при себе для личного употребления около 50 граммов наркотического средства «мефедрон». Он был задержан правоохранителями с поличным в столице республики.

Приговором Магасского районного суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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