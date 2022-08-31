В Ингушетии к 6,5 годам колонии приговорили члена группировки по сбыту героина

Судом установлено, что мужчина, в мае 2021 года вступил в состав организованной группы, занимавшейся сбытом героина с использованием сети «Интернет». Злоумышленник изымал из тайников крупные партии наркотических средств, расфасовывал их на более мелкие партии, а затем вновь осуществлял закладку и реализацию разовых доз героина на территории ЮФО и СКФО. Наркотические средства он хранил при себе, а также в арендованных для преступных целей квартирах в городах Ростове-на-Дону и Нальчике.

Его преступная деятельность была пресечена в ноябре 2021 года сотрудниками УФСБ по региону. Злоумышленник был задержан на территории Ингушетии с поличным, из незаконного оборота изъято свыше 2,4 кг. героина.

В ходе расследования уголовного дела с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил злоумышленника к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.