В Ингушетии к 6,5 годам колонии приговорили члена группировки по сбыту героина
27-летний житель Ингушетии признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Судом установлено, что мужчина, в мае 2021 года вступил в состав организованной группы, занимавшейся сбытом героина с использованием сети «Интернет». Злоумышленник изымал из тайников крупные партии наркотических средств, расфасовывал их на более мелкие партии, а затем вновь осуществлял закладку и реализацию разовых доз героина на территории ЮФО и СКФО. Наркотические средства он хранил при себе, а также в арендованных для преступных целей квартирах в городах Ростове-на-Дону и Нальчике.
Его преступная деятельность была пресечена в ноябре 2021 года сотрудниками УФСБ по региону. Злоумышленник был задержан на территории Ингушетии с поличным, из незаконного оборота изъято свыше 2,4 кг. героина.
В ходе расследования уголовного дела с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил злоумышленника к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.