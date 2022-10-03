В Ингушетии к 79-й годовщине победы в битве за Кавказ захоронят останки бойцов Красной армии

Напомним, последние два этапа полевой экспедиции в рамках Вахты памяти «Терский рубеж» проходили в Ингушетии с 17 по 27 сентября. Изначально торжественное захоронение останков советских солдат было запланировано на последний день поисковых работ.

По словам собеседника, все четыре этапа полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт» прошли успешно, несмотря на то что в связи со сложившейся обстановкой в стране не все заявленные представители поисковых отрядов смогли приехать. Завершилась экспедиция субботником, во время которого поисковики очистили территорию на одном из военно-мемориальных кладбищ в северной части города Малгобека.