В Ингушетии к 79-й годовщине победы в битве за Кавказ захоронят останки бойцов Красной армии
Захоронение останков бойцов Красной армии, найденных поисковиками в ходе полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт», состоится 8 октября, в канун 79-й годовщины победы в битве за Кавказ, сообщил газете «Ингушетия» представитель Поискового движения России.
Напомним, последние два этапа полевой экспедиции в рамках Вахты памяти «Терский рубеж» проходили в Ингушетии с 17 по 27 сентября. Изначально торжественное захоронение останков советских солдат было запланировано на последний день поисковых работ.
По словам собеседника, все четыре этапа полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт» прошли успешно, несмотря на то что в связи со сложившейся обстановкой в стране не все заявленные представители поисковых отрядов смогли приехать. Завершилась экспедиция субботником, во время которого поисковики очистили территорию на одном из военно-мемориальных кладбищ в северной части города Малгобека.