В Ингушетии к 80-летию битвы за Кавказ развернут Знамя Победы

Памятная акция с участием представителей органов власти, общественников, молодежи начнется в 9:30 мск.

На следующий день, 9 октября, Малгобеке состоится патриотическое мероприятие, посвященное 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ и 16-летию присвоения населенному пункту почетного звания «Город воинской славы». Начало мероприятия в 11 часов.

Организаторы акций — федеральное агентство по делам национальностей и АНО «Звезда». С прошлого года они реализуют проект «Непокоренные», направленный на увековечивание роли защитников Родины в годы ВОВ.

Битва за Кавказ — одно из наиболее важных сражений Великой Отечественной войны. Противостояние продлилось с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года, более 400 дней. Историки разделяют битву на два критически важных этапа. В течение первых двух месяцев немецким войскам удалось занять Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Элисту, Моздок и часть Новороссийска. Ситуация переменилась, когда фашистские подразделения подступили к ингушскому Малгобеку в конце сентября.

Несмотря на ожесточенный штурм и переход города из руки в руки, фашисты так и не смогли закрепиться в Малгобеке и продолжить наступление на Грозный и Баку. А затем наступил переломный момент в военных действиях — разгром фашистских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 года.