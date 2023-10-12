В Ингушетии к концу года откроется новая школа на 720 мест

По словам собеседника издания, возведение объекта было начато в 2021 в рамках нацпроекта «Образование», и на данный момент строительные работы завершены на 95%. В новом образовательном учреждении, помимо учебных классов и столовой, предусмотрены лаборатории, просторный актовый зал, стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, зоны отдыха и многое другое.

Близится к завершению установка мебели и обустройство спортплощадки. Объект планируется сдать в конце текущего года.

«Это очень радостное событие для местного населения, что в скором времени здесь появится современная школа, которая способна принять сразу несколько сот детей», — говорится в пресс-релизе.