Образование

В Ингушетии к концу года откроется новая школа на 720 мест

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В сельском поселении Сурхахи Назрановского района подходит к концу строительство школы на 720 мест, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

По словам собеседника издания, возведение объекта было начато в 2021 в рамках нацпроекта «Образование», и на данный момент строительные работы завершены на 95%. В новом образовательном учреждении, помимо учебных классов и столовой, предусмотрены лаборатории, просторный актовый зал, стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, зоны отдыха и многое другое.

Близится к завершению установка мебели и обустройство спортплощадки. Объект планируется сдать в конце текущего года.

«Это очень радостное событие для местного населения, что в скором времени здесь появится современная школа, которая способна принять сразу несколько сот детей», — говорится в пресс-релизе.

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