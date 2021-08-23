В Ингушетии к приему детей в очном формате 1 сентября готово более 250 образовательных организаций

«Мы ведем планомерную работу по подготовке школ и детских садов к началу учебного года. Подготовлены 133 общеобразовательных учреждения, 78 детских садов, 20 учреждений дополнительного образования, 20 учреждений среднего профобразования и одно учреждение дополнительного профобразования», — отметила Угурчиева.

Кроме того, в регионе к 1 сентября начнут функционировать 6 новых учреждений: три школы в городе Назрани и сельском поселении Плиево, детские сады в Назрани, сельских поселениях Зязиков-Юрт и Мужичи. До конца текущего года в республике планируется ввести еще 23 объекта образования, из них 9 — дошкольных учреждений, 14 — школ.

Замминистра ведомства добавила, что во всех образовательных организациях к новому учебному году проведены косметические ремонтные работы. Также Минобрнауки Ингушетии в Министерство просвещения России направлена заявка на финансирование капитального ремонта 44 школ. Перечень первоочередных 13 объектов образования направлен в Минстрой Ингушетии для разработки проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ.

Медицинские кабинеты, укомплектованные оборудованием и медикаментами в соответствии с предъявляемыми требованиями, имеются в 111 из 133 СОШ. 22 школы, расположенные в ветхих помещениях, заключили договоры с территориальными лечебно-профилактическими учреждениями.

Перед началом учебного года во всех образовательных организациях будут проведены мероприятия по уборке и дезинфекции помещений. При их подготовке к новому учебному году особое внимание уделялось в том числе комплексной безопасности учреждений образования.

Угурчиева отметила, что в День знаний во всех школах Ингушетии будут с утра проведены торжественные линейки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Состоятся тематические уроки мужества, мира, урок науки и технологий, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.