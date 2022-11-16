В Ингушетии к Всемирному дню борьбы с диабетом провели конференцию

Как сообщили в Минздраве республики, организаторы особое внимание обратили на образ жизни при этом заболевании. Пациенты имели возможность измерить уровень глюкозы в крови, проверить артериальное давление, получить рекомендации по правильному питанию, уходу за кожей, полостью рта и нижними конечностями.

В ходе конференции участники заслушали доклады врачей по заболеванию эндокринной системы. «Современные методы диагностики и лечения позволяют держать болезнь под контролем. Но для успешного противостояния заболеванию важно участие самого человека», — заявили специалисты..

Напомним, сахарный диабет — одно из наиболее распространенных хронических заболеваний. Россия входит в пятерку стран с высокими темпами роста заболеваемости сахарным диабетом. В настоящее время в Ингушетии состоят на учете более 8 тысяч больных диабетом.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Он учрежден Международной диабетической федерацией совместно с ВОЗ в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире.