В Ингушетии кассовое исполнение пяти нацпроектов превысило среднероссийские значения

«Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» при среднем значении кассового исполнения по России 64% выполнена на 68%. Нацпроекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Цифровая экономика» при кассовом исполнении 84% и 53% исполнены на все 100%. «Экология» исполнена на 68% (62% по РФ) и «Малое и среднее предпринимательство» — на 97% (89% по РФ)», — сообщил Мальсагова на заседании кабинета министров.

По его словам, регион подписал всего 127 контрактов, из них 107 государственных и 20 муниципальных, а также 102 соглашения по линии Минсельхоза и Минэкономики Ингушетии.

Из 11 млрд 882 млн от предусмотренного объема бюджета региональных проектов законтрактовано 10 млрд 543 млн рублей или 89%.

«Кассовое исполнение составляет более 6 млрд, или 54% от общего объема средств на 2021 год. Остаток средств, подлежащих кассовому исполнению, более 5 млрд рублей», — отметил Мальсагов.

По данным регионального правительства, Ингушетия участвует в реализации 43 региональных проектов в рамках указа Президента России по нацпроектам.