Концерт

В Ингушетии ко Дню Героев Отечества пройдет праздничный концерт

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В Назрани 9 декабря состоится концерт «Героев Отечества чтим имена», сообщила пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Концерт, посвященный Дню Героев Отечества, пройдет в муниципальном Дворце культуры. Перед зрителями выступят лучшие солисты и творческие коллективы республики.

«В Ингушетии с огромной ответственностью подходят к патриотическому воспитанию молодежи, и День Героев Отечества является одной из важнейших дат. Ежегодно в этот день проводится большое количество мероприятий и обязательно большой концерт мастеров искусств, посвященный Героям Ингушетии и России», — рассказали в пресс-службе филармонии.

Начало мероприятия — в 15 часов.

Напомним, День Героев Отечества — памятная дата, ежегодно отмечаемая в нашей стране с 2007 года. До Октябрьской революции в этот день чествовали георгиевских кавалеров. Возрождение традиции празднования Дня Героев — это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы.

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