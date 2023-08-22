Дата

В Ингушетии ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведут ряд мероприятий

0

В Ингушетии ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведут ряд мероприятий, сообщил на совещании в правительстве исполняющий обязанности руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Мизиев.

По его словам, 3 сентября в 10 часов на Мемориале памяти и славы в Назрани состоится акция с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественности и молодежи. В общеобразовательных учреждениях пройдут классные часы по антитеррористической тематике, уроки безопасного поведения в школе и дома, будут оформлены информационные стенды по профилактике экстремизма и терроризма.

Также в подведомственных министерству спорта организациях будут проходить информационно-профилактические встречи с молодежью «Мы против терроризма», «Спорт — против террора». А в учреждениях культуры запланированы фотодокументальные и книжные выставки «Вместе против терроризма».

Кроме того, министерством объявлен конкурс детского рисунка «Мир без террора». Итоги будут подведены 8 сентября.

На совещании были обсуждены вопросы обеспечения безопасности при проведении мероприятий. Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев выразил уверенность, что благодаря эффективной подготовке и совместным усилиям задействованных сторон, мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом пройдут на высоком уровне и будут способствовать укреплению единства в обществе, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается каждый год — 3 сентября в память о трагических событиях в городе Беслане Северной Осетии, где в первые дни этого месяца в 2004 году в результате захвата школы террористами погибли 334 человека, в основном женщины и дети.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За неделю сотрудники МЧС по Ингушетии более 30 раз привлекались к тушению пожаров
Фонд «Сафмар» закупил литературу для школьников Ингушетии почти на 174 млн руб.
Автопарк лесничества Ингушетии пополнился новыми внедорожниками
Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем российского флага
Одному из участников межтейпового конфликта в горной Ингушетии грозит срок за нападение на полицейского
В Ингушетии проходит Вахта памяти «Терский рубеж»
В краеведческом музее Ингушетии проходят мероприятия ко Дню флага России
Вопрос строительства мусоросортировочного комплекса актуален — Глава Ингушетии
Делегация Ингушетии примет участие в открытии Мемориального комплекса «Курская битва»
Ингушетии компенсируют затраты на закупку оборудования для промобъектов
Ингушетия в аутсайдерах рейтинга регионов по высоким зарплатам

Главное

Яндекс.Метрика

 