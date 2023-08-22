В Ингушетии ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведут ряд мероприятий

По его словам, 3 сентября в 10 часов на Мемориале памяти и славы в Назрани состоится акция с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественности и молодежи. В общеобразовательных учреждениях пройдут классные часы по антитеррористической тематике, уроки безопасного поведения в школе и дома, будут оформлены информационные стенды по профилактике экстремизма и терроризма.

Также в подведомственных министерству спорта организациях будут проходить информационно-профилактические встречи с молодежью «Мы против терроризма», «Спорт — против террора». А в учреждениях культуры запланированы фотодокументальные и книжные выставки «Вместе против терроризма».

Кроме того, министерством объявлен конкурс детского рисунка «Мир без террора». Итоги будут подведены 8 сентября.

На совещании были обсуждены вопросы обеспечения безопасности при проведении мероприятий. Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев выразил уверенность, что благодаря эффективной подготовке и совместным усилиям задействованных сторон, мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом пройдут на высоком уровне и будут способствовать укреплению единства в обществе, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается каждый год — 3 сентября в память о трагических событиях в городе Беслане Северной Осетии, где в первые дни этого месяца в 2004 году в результате захвата школы террористами погибли 334 человека, в основном женщины и дети.