В Ингушетии количество пользователей сервиса «Личный кабинет» за год выросло в полтора раза
Более 18 тысяч жителей Ингушетии оплачивают газ в «Личном кабинете абонента» (ЛКА) и через мобильное приложение «Мой газ». За 2022 год количество пользователей онлайн-сервисов в республике выросло вдвое. Объем платежей через сервис также удвоился.
«Дистанционный способ оплаты приобретает все большую популярность. Это быстро и удобно. Наша статистика показывает, что число пользователей „Личным кабинетом“ неизменно растет», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.
Справка
«Личный кабинет» доступен на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и в виде мобильных приложений на платформах iOS и Android. Поисковый запрос для скачивания — «Мой ГАЗ».
С помощью «Личного кабинета» можно:
- передавать показания приборов учета газа;
- без комиссии производить платежи за газ банковскими картами;
- контролировать текущую задолженность;
- формировать платежные документы;
- получать информацию о произведенных ранее платежах;
- отслеживать статистику потребления газа за определенный период;
- просматривать параметры начислений;
- задать вопросы специалистам Общества, связанные с начислением, оплатой и задолженности за потребленный природный газ.
Доступ в «Личный кабинет» открыт круглосуточно все дни недели, включая выходные и праздничные дни. Интернет-сервис прост в использовании и значительно экономит время потребителя при решении вопросов, связанных с оплатой газа.