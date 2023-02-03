В Ингушетии количество пользователей сервиса «Личный кабинет» за год выросло в полтора раза

«Дистанционный способ оплаты приобретает все большую популярность. Это быстро и удобно. Наша статистика показывает, что число пользователей „Личным кабинетом“ неизменно растет», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

Справка

«Личный кабинет» доступен на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и в виде мобильных приложений на платформах iOS и Android. Поисковый запрос для скачивания — «Мой ГАЗ».

С помощью «Личного кабинета» можно:

передавать показания приборов учета газа;

без комиссии производить платежи за газ банковскими картами;

контролировать текущую задолженность;

формировать платежные документы;

получать информацию о произведенных ранее платежах;

отслеживать статистику потребления газа за определенный период;

просматривать параметры начислений;

задать вопросы специалистам Общества, связанные с начислением, оплатой и задолженности за потребленный природный газ.

Доступ в «Личный кабинет» открыт круглосуточно все дни недели, включая выходные и праздничные дни. Интернет-сервис прост в использовании и значительно экономит время потребителя при решении вопросов, связанных с оплатой газа.