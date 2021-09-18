Коронавирус

В Ингушетии количество умерших с Covid-19 возросло до 305 человек

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В России за последние сутки подтверждено 799 смертей от Covid-19. В Ингушетии умерли два пациента.

За весь период по России умерло 197 425 человек, в республике — 305.

Впервые с августа в стране выявлено 20 тыс. 329 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, у 8,1% выявленных за последние сутки заразившихся не было клинических проявлений болезни.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 254 754 случая Covid-19.

За прошедшие сутки в стране выписано по выздоровлении 16 247 человек, в Ингушетии — 29.

Всего по России выздоровели 6 485 264 человека, в республике — 19 075.

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