В Ингушетии количество умерших с Covid-19 возросло до 305 человек

За весь период по России умерло 197 425 человек, в республике — 305.

Впервые с августа в стране выявлено 20 тыс. 329 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, у 8,1% выявленных за последние сутки заразившихся не было клинических проявлений болезни.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 254 754 случая Covid-19.

За прошедшие сутки в стране выписано по выздоровлении 16 247 человек, в Ингушетии — 29.

Всего по России выздоровели 6 485 264 человека, в республике — 19 075.