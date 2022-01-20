В Ингушетии кратно увеличат тестирование на Covid-19

Калиматов отметил, что замечание полпреда по недостаточному росту исследований является справедливым, и в условиях угрозы нового штамма «омикрон», эту работу необходимо усилить.

«В соответствии с поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина прорабатывается вопрос кратного увеличения тестирования населения за счет лабораторий медицинских организаций и коммерческих лабораторий. В настоящее время в Республике Ингушетия работает 15 лабораторий, осуществляющих тестирование граждан на определение коронавирусной инфекции, в том числе развернуто 6 лаборатории в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 8 частных лабораторий и 1 лаборатория ФБУЗ «Центр гиены и эпидемиологии в РИ». Проведено 674494 исследования, в том числе 1865 за последние сутки», - добавил руководитель субъекта.

Также он сообщил, что на 20 января текущего года в республике функционируют 335 коек в 5 медицинских организациях, в том числе 46 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 37 %. Ведется регулярный мониторинг заполняемости коечного фонда. При необходимости, он будет увеличен до 1085 коек.

Калиматов отметил, что первым компонентом вакцины в регионе привито 254 969 человек (78,5 % от общего количества полученной вакцины и 89,3 % от количества подлежащего вакцинации населения), вторым компонентом – 239 646 человек. Темп вакцинации – 325 на 100 тыс. населения (по России – 324). Повторной вакцинации подлежит 62 823 человека, прошли ее 90,8% от подлежащих. Республикой на 20 января получено 324 785 комплектов вакцины.

Функционируют всего 27 прививочных пунктов: 22 стационарных и 5 передвижных. Работают 10 выездных мобильных бригад вакцинации.

Подводя итоги совещания, Чайка призвал руководителей регионов с высокой ответственностью подойти к вопросу подготовки инфраструктуры здравоохранения в условиях резкого подъема заболеваемости, обеспечить строгое соблюдение введенных ограничительных мероприятий и в ближайшие дни нарастить объемы тестирования граждан.