В Ингушетии крупным инвесторам решили передавать земли без торгов

«За период 2022 года в рамках работы оперативного штаба по поддержке экономического развития в новых реалия нами проведена большая работа. Принят закон, по которому инвесторам реализующим проекты от 50 млн руб. и создающим свыше 40 рабочих мест, земельные участки передаются без торгов», - сказал Калиматов.

Также принят закон, согласно которому инициаторы, реализующие инвестпроекты по обеспечению продовольственной безопасности и создающие свыше 150 рабочих, освобождаются от налога на имущество на один год.

Кроме того, действует закон, по которому предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, с 1 января 2023 ставка налога снижается с 6 до 2 процентов.

По данным руководителя региона, в Ингушетии создан фонд развития промышленности и решен вопрос о его капитализации уже до конца текущего года до 100 млн. руб.

В регионе введен мораторий на все проверки до конца 2022 года кроме проверок, связанных с угрозой причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

Власти заключили соглашение с ассоциацией кластеров технопарков и ОЭЗ в целях строительства инвестиционной инфраструктуры для создания и регистрации особой экономической зоны. Это позволит создать особый преференционный режим для предпринимателей региона.

Активная работа ведется по выстраиванию кооперационных цепочек производителей республики в зависимости от отраслей в целях перехода экономики на кластерное развитие.

Результатом проведенной работы по увеличению инвестиционной активности региона стало улучшение позиций Ингушетии в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Результаты рейтинга были озвучены Президентом России на площадке Петербургского международного экономического форума. Путиным была выражена благодарность властям Ингушетии за достигнутые успехи по увеличению инвестиционной привлекательности региона на 24 позиции.

По его данным, по сравнению с 2019 годом в регионе на 12% увеличилось количество субъектов МСП, а также повысилась доля занятых на субъектах МСП в общей численности занятого населения, что отмечено Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата за 2021 год АНО «Агентство стратегических инициатив».

Межведомственной комиссией по определению налогового потенциала и легализации объектов налогообложения в этом году выявлено 948 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, не состоящих на учете, поставлено на учет 215 предпринимателей.