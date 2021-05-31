Нацпроекты

В Ингушетии курсы повышения квалификации пройдут более 100 работников культуры

0

Более 100 работников учреждений культуры Ингушетии повысят свою квалификацию в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура», что на 54% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба регионального профильного министерства.

В 2020 году курсы повышения квалификации в рамках нацпроекта «Культура» в регионе прошли 68 человек в режиме онлайн по причине пандемии коронавируса.

«По федеральному проекту «Творческие люди» в 2021 году мы проводим повышение квалификации специалистов в области культуры в количестве 105 человек, из которых на текущую дату завершили обучение 41 человек. Мероприятие будет длиться до ноября 2021 года», — сказал министр Темерлан Дзейтов на совещании в Грозном.

По его словам, повысить квалификацию могут специалисты, работающие в сфере культуры на территории региона, а по завершении курсов все участники получат аттестаты о прохождении учебы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Лучшие сельские учреждения культуры Ингушетии получат поддержку в размере более 157 тыс. рублей
Ингушский судебный пристав взял «бронзу» на чемпионате СКФО по служебному двоеборью
Глава Минприроды Ингушетии занял пост вице-премьера на время отпуска Илезова
Госавтоинспекторы Ингушетии привлекли к ответственности водителя после обращения жителя республики
Власти Ингушетии расторгают невыгодные договоры с компаниями из-за длительного простоя предприятий
Праздничная программа ко Дню Ингушетии состоится 5 июня в Назрани
Оздоровительная кампания в Ингушетии стартует 5 июня текущего года
«Сферум» продолжает расти: в платформе зарегистрировано уже 300 тысяч пользователей
Выпускники Ингушетии приступили к сдаче ЕГЭ по литературе, географии и химии
Ингушские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате Уральского федерального округа в Тюмени
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 11 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 