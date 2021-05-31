В Ингушетии курсы повышения квалификации пройдут более 100 работников культуры

В 2020 году курсы повышения квалификации в рамках нацпроекта «Культура» в регионе прошли 68 человек в режиме онлайн по причине пандемии коронавируса.

«По федеральному проекту «Творческие люди» в 2021 году мы проводим повышение квалификации специалистов в области культуры в количестве 105 человек, из которых на текущую дату завершили обучение 41 человек. Мероприятие будет длиться до ноября 2021 года», — сказал министр Темерлан Дзейтов на совещании в Грозном.

По его словам, повысить квалификацию могут специалисты, работающие в сфере культуры на территории региона, а по завершении курсов все участники получат аттестаты о прохождении учебы.