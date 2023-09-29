В Ингушетии ликвидированы 32 несанкционированных подключения к газопроводу

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Специалисты «Газпром межрегионгаз Назрань» и «Газпром газораспределение Назрань» совместно с представителями МВД России по республике проводят рейды по ликвидации несанкционированных подключений к газораспределительным сетям в Малгобекском районе. Об этом газете «Ингушетия» сообщила пресс-служба газовых компаний.

В результате серии проверок от газовых сетей отключено 32 домовладения, не имеющих разрешительной документации для газификации. Материалы по всем выявленным нарушениям будут направлены в правоохранительные органы для привлечения к административной и уголовной ответственности.

«С начала текущего года в результате рейдов, проведенных специалистами «Газпром межрегионгаз Назрань», было выявлено и устранено 1362 несанкционированных подключения. Материалы были переданы в правоохранительные органы. На сегодняшний день составлены протоколы по 731 административному правонарушению. По фактам неоднократного подключения к сети газоснабжения возбуждено 4 уголовных дела», — поделился собеседник издания.

«Вмешательство в систему газоснабжения представляет общественную опасность, создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также наносит ущерб поставщику газа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

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