В Ингушетии ликвидируют три накопителя нефтяных отходов в рамках нацпроекта

«Все эти объекты в 2022 году по результатам обследования включены в федеральную программу «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология» и подлежат ликвидации в уже 2023 году. Проектно-сметная документация по данному вопросу уже готовится», — сказал Ахмед Шадиев.

По его словам, в ходе составления ПСД будет определен способ утилизации накопителей нефтяных отходов.

Как в свою очередь отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, региону важно сохранять статус одного из самых экологически благополучных субъектов России.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы на территории региона не оставалось ни одного объекта, который сможет нанести необратимый ущерб окружающей среде», — подчеркнул Калиматов.

Отметим, что нефтешламы относятся к высокотоксичным продуктам 3 класса опасности.