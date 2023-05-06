В Ингушетии мать избитой малолетней девочки обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью

В следственном управлении отметили, что детально устанавливаются обстоятельства расследуемого преступления, в том числе проверяется ряд лиц на предмет причастности к его совершению. Допрошены свидетели, в числе которых должностные лица, назначены судебные экспертизы, проведены обыски. В медицинских и иных учреждениях изымается документация.

Семья, в которой произошла трагедия, состоит на учете в органах системы профилактики, действиям (бездействию) которых в ходе следствия будет дана правовая оценка. Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении матери ребенка меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Вместе с тем, в ряде СМИ появилась информация, содержащая недостоверные сведения о ходе расследования уголовного дела. В этой связи следственное управление по Республике Ингушетия обращает внимание на то, что достоверная информация о результатах расследования может исходить только от официального источника, то есть регионального управления СК России, в чьем производстве находится данное уголовное дело», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее наше издание сообщало, что в конце апреля в больницу поступил малолетний ребенок со следами побоев. По предварительным данным, избили девочку ее 31-летняя мать и бабушка во время распития спиртных напитков.

Ход расследования преступления находиться на контроле Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, а также председателя СК России Александра Бастрыкина.