В Ингушетии меньше всего новых случаев коронавируса по стране

Меньше всего случаев зафиксировано в Ингушетии, Ненецком округе и Туве (по 1 случаю), а также в Кабардино-Балкарии (2 случая).

Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 16 ноября. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1041), Петербурге (442) и Свердловской области (286).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1219. За этот же период 6906 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 919 237.

За сутки умерли 63 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 391 212 человек.