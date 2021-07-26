Здравоохранение

В Ингушетии меньше всего пациентов, впервые заболевших раком

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Число выявляемых впервые у пациентов злокачественных новообразований, которое последовательно увеличивалось с 1995 года, в 2020 году снизилось, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Больше всего злокачественных заболеваний в прошлом году из расчета на 100 тысяч соответствующего населения было выявлено в Севастополе, Сахалинской и Самарской областях, меньше всего — в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия, отмечается в сборнике.

Всего в 2020 году впервые было выявлено 556 036 злокачественных новообразований, уточняется в документе.

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