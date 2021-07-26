В Ингушетии меньше всего пациентов, впервые заболевших раком

Больше всего злокачественных заболеваний в прошлом году из расчета на 100 тысяч соответствующего населения было выявлено в Севастополе, Сахалинской и Самарской областях, меньше всего — в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия, отмечается в сборнике.

Всего в 2020 году впервые было выявлено 556 036 злокачественных новообразований, уточняется в документе.