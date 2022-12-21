Культура

В Ингушетии мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников» посетили более 10 тыс. учащихся

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В Ингушетии в 2022 году было проведено около 500 мероприятий в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.

Проект, направленный на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения, что также способствует увеличению количества посещений культурно-массовых мероприятий, реализуется совместно с Министерством образования и науки Ингушетии.

За отчетный период мероприятия посетили более 10 тысяч школьников.

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