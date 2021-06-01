В Ингушетии местами ожидаются сильный дождь, град и шквал
В Ингушетии вечером во вторник и до конца суток 2 июня местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра в отдельных районах до 28 метров в секунду.
Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, на реках возможен подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.
Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением жизнеобеспечения населения и социально-значимых объектов (источник происшествий — аварии на объектах ЖКХ и электроэнергетических системах, высокий износ оборудования), отмечается в релизе.