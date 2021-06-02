В Ингушетии местный житель продал свой автомобиль сразу двум покупателям

«Судом установлено, что злоумышленник в июле 2020 года выложил в сеть Интернет сведения о продаже принадлежащего ему автомобиля марки «Нексия». Вскоре ему позвонил покупатель, находившийся на тот момент в Королевстве Бельгия, о продаже ему автомобиля и передаче его своему брату. От последнего он получил 41 тыс. рублей за продажу и ремонт данного автомобиля. Однако автомобиль новому владельцу он так и не передал, продал его третьему лицу, а затем перестал отвечать на телефонные звонки покупателя», — говорится в сообщении.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, и с учетом наличия на иждивении двух малолетних детей, возмещения причинённого ущерба потерпевшему, признал его виновным в совершении инкриминируемого деяния, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.