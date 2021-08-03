В Ингушетии могут ввести более жесткие ограничения из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом

Он указал на необходимость продолжения соблюдения мер безопасности и отметил работу комитета по делам молодежи в этом направлении. Сотрудники ведомства совместно с волонтерами проводят акцию по раздаче защитных масок в мечетях города Назрани.

Ранее в правительстве региона сообщили о четырехкратном росте заболеваемости коронавирусом за две недели. Специалисты связывают отрицательную динамику с несоблюдением противоэпидемических мер в период прошедших праздничных и выходных дней, когда мусульмане отмечали Ид аль-Адха (ГIурба).

Министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева отметила, что третья волна Covid-19 характеризуется боле агрессивным поведением вируса, люди поступают в больницы со значительным поражением легких и в запущенном состоянии. Большинство из них нуждается в кислородных масках и аппаратах ИВЛ.

Глава правительства считает, что противовирусных препаратов в больницах достаточно, но есть несколько причин, которые серьезно повлияли на сложившуюся ситуацию. По его мнению, одна из проблем связана с тем, что люди неактивно идут на вакцинацию, так как у них нет полного представления в целом по ситуации.

«Основная масса людей не понимает, что у нас сегодня в больницу попадают молодые люди и даже дети. Covid значительно помолодел. В республике целыми семьями попадают в больницу. Попадают также люди, которые приехали из других городов, пообщались в семьях, побыли на свадьбах, на похоронах — и это происходит массово», — подчеркнул премьер-министр.

Сластенин в очередной раз обратился к жителям республики, к духовенству с просьбой самостоятельно ограничить посещения массовых мероприятий, связанных со свадьбами и похоронами, а также проводить пятничные молитвы вне помещений мечети, на свежем воздухе.

«Позаботьтесь о себе и людях, уважаемые жители республики», — призвал он.