В Ингушетии мошенник «продал» два автомобиля и «оказал» услугу на 340 тыс. рублей
В дежурную часть МВД по Ингушетии обратился гражданин с заявлением о том, что мошенник, под предлогом продажи автомашин «ВАЗ- 21115» и «Лада «Гранта», завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 310 тыс. рублей.
Сотрудники управления уголовного розыска ведомства в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили ранее судимого за мошенничество мужчину.
После разбирательства правоохранители установили причастность задержанного к хищению у жительницы республики 30 тыс. рублей, под предлогом оказания юридических услуг в получении социальных денежных выплат многодетным семьям.
По обоим фактам у мужчины принята явка с повинной.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК России.