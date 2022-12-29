Мошенничество

В Ингушетии мошенник «продал» два автомобиля и «оказал» услугу на 340 тыс. рублей

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В дежурную часть МВД по Ингушетии обратился гражданин с заявлением о том, что мошенник, под предлогом продажи автомашин «ВАЗ- 21115» и «Лада «Гранта», завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 310 тыс. рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска ведомства в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили ранее судимого за мошенничество мужчину.

После разбирательства правоохранители установили причастность задержанного к хищению у жительницы республики 30 тыс. рублей, под предлогом оказания юридических услуг в получении социальных денежных выплат многодетным семьям.

По обоим фактам у мужчины принята явка с повинной.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК России.

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