В Ингушетии мошенник «продал» два автомобиля и «оказал» услугу на 340 тыс. рублей

В дежурную часть МВД по Ингушетии обратился гражданин с заявлением о том, что мошенник, под предлогом продажи автомашин «ВАЗ- 21115» и «Лада «Гранта», завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 310 тыс. рублей.