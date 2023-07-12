МВД

В Ингушетии мужчина ночью проник в пищеблок больницы и «что-то варил»

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Правоохранители задержали 33-летнего жителя Малгобека, который ночью проник в пищеблок городской больницы, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщение о том, что в медучреждение, разбив стекло ночью проник злоумышленник, поступило в дежурную часть МО МВД России «Малгобекский» от заместителя главврача больницы 9 июля. Личность «что-то варившего» была установлена по оставленным отпечаткам пальцев.

После доставления в отдел полиции, мужчина дал признательные показания. За появление в общественных местах в состоянии опьянения, он водворен в ИВС.

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