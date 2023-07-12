В Ингушетии мужчина ночью проник в пищеблок больницы и «что-то варил»

Сообщение о том, что в медучреждение, разбив стекло ночью проник злоумышленник, поступило в дежурную часть МО МВД России «Малгобекский» от заместителя главврача больницы 9 июля. Личность «что-то варившего» была установлена по оставленным отпечаткам пальцев.

После доставления в отдел полиции, мужчина дал признательные показания. За появление в общественных местах в состоянии опьянения, он водворен в ИВС.